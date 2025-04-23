Pencere kenarına ayna koyanlar dikkat! Uzmanlar uyardı, hemen kaldırın

Evlerde kullanılan pek çok dekoratif eşya arasında camdan yapılan veya aynalı olan objeler hakkında dikkat çeken uyarılar yapıldı.İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan uyarıyla birlikte bu tür objelerin pencere kenarlarından kaldırılması gerektiği paylaşıldı.İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında yansıyan güneş ışığının neden olduğu düşünülen bir yangının, iki bahçe binası küle dönerken, bir evin arka kısmı da ciddi şekilde hasar gördüğü belirtildi.Çıkan yangında yetkililer, evlerde özellikle pencerelere yakın alanlarda ayna, cam süs eşyası, kristal objeler gibi yansıtıcı nesnelerin bulundurulmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.Güneş ışınlarının bu nesneler aracılığıyla büyütülerek 'büyüteç etkisi' yaratabileceği ve bu durumun hava sıcak olmasa bile yangına neden olabileceği vurgulandı.Londra İtfaiyesi Sözcüsü, 'Yıl boyunca güneş ışığından kaynaklı yangınlarla karşılaşıyoruz. Bu yüzden yansıtıcı objeleri doğrudan güneş ışığından uzak tutmak çok önemli' ifadelerini kullandı.