Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye bir kez daha yağışlı hava kütlesinin etkisi altında Sıcak bahar günlerine birçok kentte ara verilirken, yağmur geçişleriyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre ülke genelinde sıcaklık değerleri de 2 ila 4 derece arası düşüyor. Ayrıca birçok bölgede sağanak yağış ve gök gürültülü hava etkisini gösterirken doğudaki 8 kente de sarı kodlu uyarı verildi. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...Meteoroloji, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yanı sıra Muğla, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağını duyurdu. Antalya'nın batı kıyıları da yağışlı bölgeler arasında yer alıyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde kalacağı bildirildi.Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 40-60 km hıza ulaşacağı belirtildi. Bu durumun çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi riskleri artırabileceği ifade edildi. Öte yandan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı da beklendiği için vatandaşların solunum rahatsızlıkları, düşük görüş mesafesi ve çamur şeklinde yağışlara karşı dikkatli olması istendi.Meteoroloji, Ağrı, Erzurum, Kars, Van, Bitlis, Hakkari, Muş ve Ardahan'da gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıklayarak bu illerde yaşayanları sarı kodla uyardı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.İklim hareketliliğinin arttığı bu günlerde hava durumu takipte kalmak, özellikle dış mekan planları yapanlar için önem taşıyor.EDİRNE 26°C Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL 20°C Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 23°C Parçalı ve çok bulutluSAKARYA 20°C Parçalı ve çok bulutluAFYON 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 26°C Parçalı ve çok bulutluMUĞLA 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıADANA 33°C Parçalı ve çok bulutluANTALYA 26°C Parçalı ve çok bulutlu,BURDUR 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 33°C Parçalı ve çok bulutluANKARA 21°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 22°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 25°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 20°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARABÜK 23°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP 14°C Çok bulutluZONGULDAK 13°C Çok bulutluAMASYA 22°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.RİZE 14°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 13°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 13°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM 17°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS 16°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA 26°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 14°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmasıbekleniyor.ADIYAMAN 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR 31°C Parçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN 26°C Parçalı ve çok bulutlu