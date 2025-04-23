Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden saldırganların geçmişi de kirli çıktı! Cinayetten 1 ay önce...

Türkiye'yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin dava sürerken SABAH, tutuklu yargılanan iki saldırganın kirli geçmişine ulaştı. Mattia'yı bıçaklayan B.B.'nin olaydan sadece 1 ay önce satırla yakaladığı ve 'Babam pide ustası. Pideleri doğramak için satır istedi satır aldım' şeklinde savunma yaptığı, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet" kapsamında olmaması gerekçesiyle takipsizlik aldığı ortaya çıktı. Tekmeler savuran U.B.'nin ise yine reşit olmayan bir kişiye bıçak çekip darp ettikten sonra zorla elini öptürtüp sosyal medyada arkadaşlarıyla birlikte yayınladığı ancak yeterli delil olmadığı belirtilerek onun da takipsizlik aldığı belirlendi.

İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçak ve tekmeli saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi(15) dosyasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.Henüz 15 yaşındayken İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında katledilen İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.İki çocuk saldırgan, Minguzzi'ye laf attıktan sonra, "seni deşerim" diyerek 5 bıçak darbesi ve tekmeler savurdu. B.B.(15) ve U.B.(16) hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama sürerken B.B. ve U.B.'nin Mattia'yı katletmeden kısa bir süre önce dikkat çeken olaylara karıştığı belirlendi. Mattia'yı bıçaklayan B.B.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce 16 Aralık 2024'te Kadıköy'de üst araması yapıldığı sırada üzerinde satır ele geçirildiği öğrenildi.Hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma başlatılan B.B., ifadesinde babasının pide ustası olduğunu, pideleri doğramak için satır istediğini, kendisinin de bu yüzden satır aldığını öne sürdü.Satır üzerinde yapılan kriminal incelemede, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet" kapsamında olmadığına dair rapor düzenlendi. Bu raporun ardından savcılık, suç unsuru bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi ve satırın B.B.'ye iade edilmesi için emniyete yazı yazdı.Bir soruşturma da Mattia'ya yerde kanlar içindeyken tekmeler savuran U.B. hakkında olaydan yaklaşık 8 ay önce, 8 Mayıs 2024'te açıldı. E.K.S. adlı bir kişi, 17 yaşındaki A.H. ile otobüste karşılaştı ve konuşmak istediğini söyleyerek Çekmeköy'de bir parka götürdü. Parka, Mattia davasında yargılanan U.B.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi daha geldi. İddiaya göre, otobüsten inen çocuğa bıçak çekip darp ettikten sonra zorla elini öptürttüler. Bu anları da kayda alıp sosyal medyada yayınladılar. Üzerine tehdit de ettiler. 17 yaşındaki çocuğun şikayetinin ardından yapılan soruşturmada, üzerlerine atılı "silahla tehdit" suçunu işlediklerine dair yeterli delil olmadığı kaydedilerek takipsizlik kararı verildi.Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesi tehdit edilmiş, genç çocuğun annesi Yasemin Minguzzi'ye gönderilen mesajlar, toplumda büyük tepki uyandırmıştı. Tehdit sonrası yapılan operasyonda aileyi tehdit eden 4'ü çocuk 5 şüpheli tutuklanmıştı. Savcılık, Minguzzi ailesine yönelik tehditte bulunan çocuklar ile cinayeti işleyen 2 çocuk arasında bağlantı tespit edilince bu soruşturma, "Organize Suç Örgütü" kapsamına alındı.