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Beyaz Gazete
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İstanbullular dikkat! Geçici olarak trafiğe kapatıldı

Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler trafiğe kapatılırken, trafik akışı yan yollardan sağlanıyor.

Ekleme: 23.04.2025 - 08:58 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:01 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbullular dikkat! Geçici olarak trafiğe kapatıldıD-100 kara yolunda Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden konuyla ilgili 'D-100 Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönü geçici süreliğine tüm şeritler trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yan yollardan sağlanmaktadır' duyurusu yapıldı.

Ulaşım yan yollardan sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.