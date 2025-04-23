Gıda denetiminde bir ilk! Bakan Yumaklı: 30 ayrı ekiple aynı anda gerçekleştirildi! 35 ton ürüne el konuldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, 'Güvenilir Gıdadan Taviz Yok' başlığıyla paylaşım yaptı.Gıda denetimlerine, toplu satışların yapıldığı gıda sitelerinde hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:'Vatandaşlarımızın şikayetleri ve önceki denetimlerimizin kaynağa odaklı incelemesi neticesinde İstanbul-Bayrampaşa'daki gıda sitesine 30 ayrı ekiple aynı anda denetim gerçekleştirdik. Türkiye'de bu boyutta ilk kez yapılan denetimde, 58 peynir satışı yapılan işletmeyi denetledik. Bunun sonucunda 30 işletmede, olgunlaşma süresi tamamlanmayan, etiketsiz veya sahte etiketli, taklit veya tağşiş şüphesi olan, hijyen şartlarını sağlamadan üretildiği belirlenen 35 ton ürüne el konuldu. Olgunlaştırılmadan piyasaya sürülen 25 ton ürün muhafaza altına alınırken, güvenilir olmayan 10 ton ürün imha edilecek. Denetimlerimizle, güvenilir gıdaya ulaşma hakkı olan tüketicimizin yanında, işini hakkıyla yapan işletmelerimizi de korumuş oluyoruz. Emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Denetimlerimiz hız kesmeden artarak devam edecek.'