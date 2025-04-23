Fahrettin Altun'dan 23 Nisan mesajı: Egemenliğin millete ait olduğunun tescilidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi 105 yıl önce bugün açıldı.Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sokaklarda ve okullarda da coşkuyla kutlanmaya başladı.Caddelerde bayram havası varken, siyasilerden de kutlama mesajları art arda geldi.ALTUN'DAN 23 NİSAN MESAJIİletişim Başkanı Fahrettin Altun, 23 Nisan dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı."EGEMENLİĞİN MİLLETE AİT OLDUĞUNUN TESCİLİ"Fahrettin Altun mesajında egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu vurgusunu yaptı.Altun, "23 Nisan, sadece bir tarih değil, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun açık ve kesin tescilidir." ifadesini kullandı."MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"Altun, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:"23 Nisan, sadece bir tarih değil, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun açık ve kesin tescilidir. Aynı zamanda bu kıymetli mirasın, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza emanet edildiği anlamlı bir gündür.Milli Mücadele'nin en meşakkatli günlerinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi milletimizin iradesine olan bağlılığının, hürriyetine sahip çıkma kararlılığının ve çocuklarımızın gözlerindeki umudu büyütme azminin en somut tecelligahıdır. Bizler de bugün bu idealler uğruna mücadele etmeye devam ediyor, Gazi Meclisimizin ruhunu yaşatarak bizden sonraki nesillere de aynı inanç ve kararlılığı miras bırakmak için gayret gösteriyoruz. TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve gözümüzün nuru tüm evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyor, bu aziz vatanın bağımsızlığı uğruna mücadele veren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum."