Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin ardından İstanbul'da sıkıntılı bir durum yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinliğinde açıklamalarda bulundu. İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından, sıkıntılı bir durum olmadığını belirten Başkan Erdoğan, tüm ekiplerimiz sahada ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinliğinde açıklamalarda bulunduBaşkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor. AFAD ve Sağlık Bakanlığımız, devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde, arama tarama çalışmaları hassasiyetle devam ediyor.