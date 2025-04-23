Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul depremi açıklaması! 'Gelişmeleri takip ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul depremiyle ilgili olarak, "Gelişmeleri takip ediyoruz, milletimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da art arda yaşanan depremleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul ettiği programda öğrendi.Depremler konusunda çevresindekilerden bilgi alan Erdoğan, programı takip eden basın mensuplarına, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.