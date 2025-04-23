Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bolvadin ilçesinde tırla çarpışarak kağıt gibi ezilen otomobilde bir kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Hamidiye köyü yakınlarında B.Ö., yönetimindeki tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen M.K.'nın kullandığı otomobille çarpıştı.Kazada kağıt gibi ezilen otomobili sürücü ile yanında bulunan E.K., araç içerisinde sıkıştı.EKİPLER SEVK EDİLDİOlay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.1 ÖLÜ, 1 YARALIBölgeye gelen itfaiye ekipleri E.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan sürücü M.K.'yı ise sıkıştığı yerden yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonrası çıkarabildi.VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDIKaza nedeniyle karayolunda bir süre trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, olay sonrası devrilen tır ise vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.SORUŞTURMA BAŞLATILDIKazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.