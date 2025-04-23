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Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bolvadin ilçesinde tırla çarpışarak kağıt gibi ezilen otomobilde bir kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ekleme: 23.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:29 / Editör: Atilla Özbir
Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 1 yaralıAfyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Hamidiye köyü yakınlarında B.Ö., yönetimindeki tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen M.K.'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada kağıt gibi ezilen otomobili sürücü ile yanında bulunan E.K., araç içerisinde sıkıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri E.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan sürücü M.K.'yı ise sıkıştığı yerden yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonrası çıkarabildi.

VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Kaza nedeniyle karayolunda bir süre trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, olay sonrası devrilen tır ise vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 1 yaralı