ABD büyükelçisinden skandal Gazze itirafı! Savaş suçunu meşrulaştırdı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, adeta itiraf niteliğinde bir açıklama yaparak Washington ve Tel Aviv'in, Gazze'de açlığı bir silah olarak kullandığını ima etti.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Doğu Akdeniz Ofisi Başkanı Dr. Hanan Balkhy, geçtiğimiz cuma günü Huckabee'ye, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırması yönünde baskı yapma çağrısında bulunmuştu.Balkhy, Gazze'nin içler acısı halini 'İçeri (Gazze'ye) girip durumu bizzat görmesini isterdim' ifadeleriyle tanımladı.İsrail Büyükelçisi Huckabee ise pazartesi günü DSÖ yetkilisi Balkhy'ye sosyal medyada bir video mesaj yayınlayarak şu skandal yanıtı verdi: 'DSÖ yetkilileri, Gazze'ye daha çok insani yardım girişine izin verilmesi için benim İsrail'e baskı yapmamı istiyor. Baskıyı gerçekten ait olduğu yere, yani Hamas'a yöneltmeye ne dersiniz?'Huckabee, İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı yöntemi görmezden gelerek Hamas'ı suçladı. Büyükelçi, 'Hamas'ı, insani yardımın Gazze'ye ulaştırılabilmesi için bir anlaşma imzalamaya çağırıyoruz' ifadelerini kullandı.Hamas'ın önerdiği son ateşkes ve esir teklifi anlaşmasını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun reddetmesi ve ek olarak 'Savaşmaktan başka seçeneğimiz yok' sözlerini sarf etmesine rağmen Huckabee, 'Esirler serbest bırakıldığında insani yardımların akmasını ve özgürce ulaşmasını umuyoruz' ifadelerini kullandı.Huckabee, İsrail'in etnik temizlik politikasını aklamak için Filistinli grubu suçladı. Ancak geçtiğimiz hafta Hamas siyasi bürosu başkanı Halil el-Hayya, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırması halinde kalan tüm esirlerin serbest bırakılacağını bildirmişti.Netanyahu da Huckabee'nin video açıklamasını alıntılayarak Büyükelçiye destek verdi.Sosyal medyada birçok uzman, Huckebee'nin küstah açıklamasını, İsrail'in Gazze ablukasına karşı olduğunu defalarca iddia eden ABD'nin gerçek yüzünün ortaya çıkması olarak yorumladı.New York'ta yaşayan yazar ve dış politika analisti Tariq Kenney-Shawa, sosyal medya platformu X'te 'Maskeler artık tamamen çıkarıldı, artık yalanlara yer yok' ifadelerini kullandı.Shawa sözlerine şunları ekledi: 'Hem İsrail hem de ABD, açlığı 2 milyondan fazla insana karşı toplu cezalandırma aracı olarak kullandıklarını açıkça kabul ediyor. Savaş suçlularından her gün bu düzeyde şeffaflık elde edemezsiniz.'Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, Huckabee'nin sosyal medyadaki videosuna, Roma Tüzüğü'nün 'insani yardımı engellemenin bir savaş suçu olduğunu' belirten maddesini alıntılayarak yanıt verdi.Dış politika analisti ve gazeteci Rula Jebreal, Huckabee'nin 'İsrail'in açlığı bir silah olarak kullandığını kabul ettiğini' bildirdi.Bir diğer gazeteci Caitlin Johnstone da X'te yayınlanan yazısında 'Eğer dininizin Gazze halkının katledilmesini ve aç bırakılmasını desteklemenizi emrediyorsa, o zaman dini inançlarınız kötüdür ve onları değiştirmelisiniz' ifadelerini kullandı.İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve diğer hak grupları, İsrail'in Filistinlileri kasıtlı olarak aç bıraktığı sonucuna vardı ve HRW, İsrail'in 'açlığı bir savaş silahı olarak kullandığını' belirtti.