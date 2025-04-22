Türkiye uzayda gücünü artırıyor! Yerli uzay filosu TÜRKSAT 6A’yla güçlendi

Yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi daha da artıracaktır. 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan TÜRKSAT 6A sayesinde Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi daha önce kapsama alanı dışında olan ülkeler kapsama alanına girecek. Hâlihazırda 6 uydu haberleşme görevi yürütürken 3 uydu ise gözlem görevi yürütüyor. İşte Türkiye'nin yörüngedeki güncel uydu filosu:1-TÜRKSAT 3A2-TÜRKSAT 4A3-TÜRKSAT 4B4-TÜRKSAT 5A5-TÜRKSAT 5B6-TÜRKSAT 6A1-GÖKTÜRK 12-GÖKTÜRK 23-RASAT