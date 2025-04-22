OKBS Bursluluk Sınavı Ne Zaman? Sınav Giriş Belgesi Nasıl Sorgulanır? Süre ve Detaylar

İOKBS Bursluluk Sınavı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Sınav Giriş Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır?

Sınav Günü Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı için geri sayım başladı. 2025 yılı sınav takviminin açıklanmasının ardından gözler sınav tarihi, saati ve sınav giriş belgelerine çevrildi. Binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınav öncesinde, 'İOKBS ne zaman yapılacak, kaç dakika sürecek, sınav giriş belgesi nereden alınır?' soruları sıkça araştırılıyor. İşte 2025 İOKBS sınavıyla ilgili bilinmesi gerekenler…Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2025 İOKBS sınavı, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'dabaşlayacak. Öğrencilerin, sınavdan en az 30 dakika önce sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.İOKBS sınav giriş belgeleri, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul idaresi tarafından temin edilebilecek. Ayrıca, öğrenciler sınav giriş belgelerini MEB'in resmi internet sitesi üzerinden veya e-Devlet sistemi aracılığıyla da görüntüleyebilir.Giriş belgesinde; öğrencinin sınava gireceği okul, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Belge olmadan sınava katılım mümkün değil.Bursluluk Sınavında Kaç Soru Sorulacak, Ne Kadar Süre Verilecek?İOKBS sınavında tüm sınıf düzeyleri için 80 soru yöneltilecek. Öğrencilere bu soruları yanıtlamaları için 100 dakika süre verilecek. Sorular çoktan seçmeli ve dört seçenekli olacak şekilde hazırlanacak.• Öğrenciler sınava geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi ile gelmelidir.• Cep telefonu, akıllı saat gibi elektronik cihazların sınav salonuna getirilmesi yasaktır.• Sınav başlamadan en geç saat 09.30'da sınav binasında olunması önerilir.İOKBS 2025 sınav sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde 'www.meb.gov.tr' adresinden açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarına T.C. kimlik numarası ile erişebilecek.