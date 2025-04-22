MSB paylaştı: Kahraman askerlerimizin zorlu şartlarda vatan nöbeti

Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere...Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına devam eden Mehmetçik, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Öyle ki türlü olumsuzluklara rağmen vatan savunmasından bir an olsun vazgeçmeyen askerlerimiz vatan savunmasını sürdürüyor.Bu kapsamda ülkemizde ve sınırlarımızda terör örgütünün tasviyesine yönelik 'Terörsüz Türkiye' süreci start aldı.Tüm bu süreç devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, 'Sarp yollarda kararlı adımlar, vatan için çarpan yürekler...' ifadeleri kullanıldı.Bu mesaj, kaynaklar tarafından terör örgütüyle mücadele konusunda her hangi bir rehavetin olmadığı yönünde bir mesaj olarak algılandı.Bakanlık tarafından paylaşılan görsele binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yapıldı.