Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, hava sıcaklıklarında 4 ila 5 derecelik bir artış beklense de hafta boyunca nisan yağmurları etkili olacak.Tahminlere göre bugün brkaç bölge hariç, yurt geneli parçalı yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Bugün kuzeydoğu bölgelerde yağışlar kendini gösterecek. Günün akşam saatlerinde Ege Bölgesi'nde kısa süreli yağış geçişleri yaşanabileceği öngörülüyor. Çarşamba gününden itibaren Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artıracak. Meteoroloji, bu yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların bir hafta boyunca aralıksız süreceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerde ise yağışlar çarşamba günü başlayacak. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri kuzey ve iç kesimlerde sağanakların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Cumartesi günü ise tüm ülke yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yamur geçişleri pazar günü de devam edecek. Yağışlara rağmen sıcaklıklarda belirgin bir düşüş beklenmiyor. Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.EDİRNE 26°C Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 20°C Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 24°C Parçalı ve az bulutluSAKARYA 22°C Parçalı ve az bulutluAFYON 24°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 29°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 27°C Parçalı ve az bulutluMUĞLA 24°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıADANA 31°C Parçalı ve az bulutluANTALYA 22°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR 25°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 31°C Parçalı ve az bulutluANKARA 24°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlESKİŞEHİR 25°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 27°C Parçalı bulutluSİVAS 21°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBOLU 25°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARABÜK 25°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 14°C Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 14°C Parçalı ve az bulutluAMASYA 26°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE 15°C Parçalı bulutluSAMSUN 15°C Parçalı ve az bulutluTRABZON 15°C Parçalı bulutluERZURUM 19°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 19°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 27°C Parçalı bulutluVAN 14°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıADIYAMAN 28°C Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR 30°C Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP 29°C Parçalı ve az bulutluMARDİN 27°C Parçalı ve az bulutlu