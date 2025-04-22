İstanbul'da 118 suç kaydı olan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Çok sayıda dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 42 yaşındaki şüpheli, polis tarafından Başakşehir'de yakalandı. Şüpheli hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu, ayrıca 103 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı.
İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir peşinde oldukları bir suçlunun izini Başakşehir'de buldu.
Polisi uzun süredir peşinde koşturan İ.S., saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin suç kayıtları polisleri şaşırttı.
118 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
İ.S.'nin daha önce dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılıktan 118 suç kaydı olduğu belirlendi.
Şüphelinin ayrıca 100 adet 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 2 adet 'mal varlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak' ve 1 adet 'kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi' olmak üzere toplam 103 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli İ.S.'nin, Bakırköy Adliyesi'ndeki bir dosya nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ve bu nedenle de arandığı belirlendi.
Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.