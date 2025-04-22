İsrail’den katliam sansürü! Katlettikleri çocukları gizlemeye çalıştılar
İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Filistin'e yoğun saldırılar düzenliyor. Tel Aviv, 2 yıla yakındır Gazze'de uyguladığı soykırımı saklamak için de çeşitli yöntemlere başvuruyor. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılmayan bir kısıtlama Siyonistlerin uluslararası hukuka aykırı eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Ancak yasağın ortaya çıkması üzerine geri adım atıldı.
İsrail'de savaş karşıtı aktivistler sıklıkla Netanyahu hükümetini protesto ediyor. Gösterilerden rahatsız olan Tel Aviv, yeni bir kısıtlama yöntemine girişti.
ÇOCUK VE BEBEK GÖRÜNTÜLERİ YASAKLANDI
İsrail polisi, Gazzeli çocukların ve bebeklerin savaş karşıtı protestolarda görüntülerinin kullanılmasını yasakladı.
GÖSTERİCİLERE KISITLAMA LİSTESİ GÖNDERİLDİ
Polis, Standing Together grubu tarafından organize edilen ve perşembe günü yapılması planlanan protesto için gruba bir kısıtlama listesi gönderdi.
İSRAİL BASINI MEKTUBU ELE GEÇİRDİ
Haaretz gazetesinin ele geçirdiği polis mektubuna göre, listede Gazze'de katledilen çocukların fotoğraflarının kullanılması, esirlere atıfta bulunan tabelaların kullanılması, soykırım ve etnik temizlik gibi ifadelerin kullanılmasının yasaklanması yer aldı.
POLİS GERİ ADIM ATTI
İsrail basınında bu haberin yayılması üzerine polisin geri adım attığı görüldü.
SİYONİST SANSÜR ÇÖKTÜ
Times of Israel'in haberine göre, polisin geri adım atarak protesto organizatörlerine daha önce yasaklanan içeriklerin çıkarıldığı güncellenmiş yeni talimatlar gönderildi.
İlk kısıtlamalara yanıt olarak Standing Together, polisin protestoyu siyasallaştırmaya çalıştığını, savaşa ve hükümet politikalarına yönelik kamuoyundaki eleştirileri sansürlemeye çalıştığını belirtti.
'BİRÇOK FİLİSTİNLİ ÇOCUK ÖLDÜ'
Açıklamada, '(Başbakan Binyamin) Netanyahu, (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben Gvir'in koalisyona dönmesini sağlamak için ateşkes anlaşmasını bozmayı tercih ettiğinden bu yana, rehinelerin serbest bırakılması durduruldu ve birçok Filistinli çocuk öldü' ifadeleri kullanıldı.
PROTESTOLARA SERT MÜDAHALE
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcında, polis savaş karşıtı protestoları yasaklamıştı. Savaş karşıtı eylemciler ve İsrail'deki Filistin kökenli vatandaşların gösteri girişimleri, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.
Bazı protesto gösterilerine aylar sonra izin verilmesine rağmen, 'soykırımı durdurun' çağrısı yapan pankartlara sık sık el konuldu.
Polis bu ayın başlarında Hayfa'da düzenlenen küçük çaplı savaş karşıtı protestoya katılan 23 kişiyi gözaltına aldı.
Savaşın başlangıcından bu yana İsrail güçleri Gazze'de 15 bini çocuk olmak üzere 51 binden fazla Filistinliyi katletti.