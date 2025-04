İsrail’den katliam sansürü! Katlettikleri çocukları gizlemeye çalıştılar

İsrail'de savaş karşıtı aktivistler sıklıkla Netanyahu hükümetini protesto ediyor. Gösterilerden rahatsız olan Tel Aviv, yeni bir kısıtlama yöntemine girişti.İsrail polisi, Gazzeli çocukların ve bebeklerin savaş karşıtı protestolarda görüntülerinin kullanılmasını yasakladı.Polis, Standing Together grubu tarafından organize edilen ve perşembe günü yapılması planlanan protesto için gruba bir kısıtlama listesi gönderdi.Haaretz gazetesinin ele geçirdiği polis mektubuna göre, listede Gazze'de katledilen çocukların fotoğraflarının kullanılması, esirlere atıfta bulunan tabelaların kullanılması, soykırım ve etnik temizlik gibi ifadelerin kullanılmasının yasaklanması yer aldı.İsrail basınında bu haberin yayılması üzerine polisin geri adım attığı görüldü.Times of Israel'in haberine göre, polisin geri adım atarak protesto organizatörlerine daha önce yasaklanan içeriklerin çıkarıldığı güncellenmiş yeni talimatlar gönderildi.İlk kısıtlamalara yanıt olarak Standing Together, polisin protestoyu siyasallaştırmaya çalıştığını, savaşa ve hükümet politikalarına yönelik kamuoyundaki eleştirileri sansürlemeye çalıştığını belirtti.Açıklamada, '(Başbakan Binyamin) Netanyahu, (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben Gvir'in koalisyona dönmesini sağlamak için ateşkes anlaşmasını bozmayı tercih ettiğinden bu yana, rehinelerin serbest bırakılması durduruldu ve birçok Filistinli çocuk öldü' ifadeleri kullanıldı.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcında, polis savaş karşıtı protestoları yasaklamıştı. Savaş karşıtı eylemciler ve İsrail'deki Filistin kökenli vatandaşların gösteri girişimleri, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.Bazı protesto gösterilerine aylar sonra izin verilmesine rağmen, 'soykırımı durdurun' çağrısı yapan pankartlara sık sık el konuldu.Polis bu ayın başlarında Hayfa'da düzenlenen küçük çaplı savaş karşıtı protestoya katılan 23 kişiyi gözaltına aldı.Savaşın başlangıcından bu yana İsrail güçleri Gazze'de 15 bini çocuk olmak üzere 51 binden fazla Filistinliyi katletti.