Instagram hesabınız değişebilir! Meta'dan kullanıcıları kızdıracak hamle

Sosyal platform devi Meta Instagram platformunda genç kullanıcıları tespit etmek için yapay zekayı kullanma yöntemlerini genişletiyor ve bazı durumlarda hesabınızın ayarlarını size sormadan değiştirecek.Instagram, 2024 yılında yaş tespiti için yapay zeka kullanmaya başlamıştı. Sistem, kullanıcıların 18 yaşından küçük olup olmadığını belirlemek için bazı sinyallere bakıyordu. Örneğin, arkadaşlardan gelen '16. yaş günün kutlu olsun' gibi mesajlar bu sinyaller arasında yer alıyor (Meta ayrıca etkileşim verilerini de kullanıyor, aynı yaş grubundaki kişiler, genellikle içeriklerle benzer şekillerde etkileşim kuruyor).Instagram'da genç hesaplar daha kısıtlayıcı ayarlarla korunuyor: varsayılan olarak gizli hesaplar oluyorlar, yabancı kişiler mesaj gönderemiyor ve gençlerin göreceği içerik türleri sınırlandırılıyor. Geçtiğimiz yıl Instagram, platformdaki tüm gençler için bu güvenlik özelliklerini otomatik olarak etkinleştirmişti.The Verge sitesinin haberine göre şirket artık, yetişkin doğum tarihi girilmiş ancak gerçekte genç olan hesapları tespit etmek için yapay zekayı proaktif şekilde kullanacağını ve bu kullanıcıların ayarlarını değiştireceğini açıkladı. Söz konusu özelliğin, ABD'de test edilmeye başlandığı duyuruldu.Eğer bir kullanıcının aslında çocuk olduğu anlaşılırsa ancak hesabında farklı bir yaş belirtilmişse, sistem bu hesabı otomatik olarak daha kısıtlayıcı 'genç ayarlarına' tabi tutacak. Öte yandanInstagram, sistemin hatalar yapabileceğini de kabul etti ve kullanıcıların bu ayarları tekrar değiştirme hakkı olacağını vurguladı.