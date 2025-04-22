Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! 2025 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Ramazan Bayramı'nı geride bırakırken, gözler Kurban Bayramı'na çevrildi.Kurban Bayramı'na az bir süre kala, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen TDV 2025 Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmasında 2025 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini de duyurdu.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 13.500 lira, yurt dışında 5.450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.Ali Erbaş açıklamasında, "Vatandaşlarımız, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapabileceklerdir. Cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilirler.Vatandaşlarımız, vekaletle kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan alabilir. Bunlarla birlikte vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için tüm illerimizde ve pek çok ilçe merkezinde 1003 şubemiz aracılığıyla şehirlerimizin önemli noktalarına kurban bağış stantları kurulacaktır." ifadelerine yer verdi.Başkan Erbaş, yurt dışında yaşayan vatandaşların da din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikleri, koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle emanet edebileceklerini kaydetti.