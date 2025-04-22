Cenaze programı belli oldu! İşte Papa'nın ölüm nedeni ve vasiyeti

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirdi. Açıklamada, Papa'nın vasiyetine de yer verildi. Öte yandan Papa'nın cenaze töreninin ne zaman gerçekleştirileceği de belli oldu.

Vatikan, dün 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus'un ölüm nedenini ve vasiyetini açıkladı. Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Birimi Direktörü Prof. Andrea Arcangeli imzasıyla yayımlanan ölüm raporuna göre, Papa dün sabah yerel saatle 07.35'te Vatikan'daki Santa Marta Konukevi'ndeki dairesinde vefat etti. Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğu belirtildi. Papa'nın, daha önce geçirdiği akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarının da söz konusu duruma eşlik ettiği kaydedildi.Vatikan'dan yapılan bir diğer açıklamada ise Papa Franciscus'un vasiyeti paylaşıldı. Papa'nın vasiyetinde, Roma'da her dış seyahati öncesi ve sonrasında gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem Bazilikası'nda defnedilmek istediği aktarıldı. Papa'nın, mezarının toprakta, sade ve özel bir süsleme bulunmadan üzerinde sadece ‘Franciscus’ yazacak şekilde olmasını istediği ifade edildi.Papa'nın cenaze töreninin cumartesi günü TSİ 11:00'da yapılacağı bildirildi.