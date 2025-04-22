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Adana'da telefon kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda, 2 tırda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL'lik, 200 gümrük kaçağı akıllı telefon yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 22.04.2025 - 10:47 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:47 / Editör: Atilla Özbir
Adana'da telefon kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
Adana'da kaçakçılara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişlerine denetim noktaları kuruldu.

5 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK TELEFON YAKALANDI

Sarıçam'da görev yapan bir polis ekibi ise, şüphelendikleri 2 tırı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 200 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

2 GÖZALTI

Kaçak telefonların yurda yasa dışı yollarla sokulduğu ve piyasaya sürülmek üzere olduğu değerlendirildi.

Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.