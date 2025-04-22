Adana'da telefon kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da kaçakçılara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.Çalışma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişlerine denetim noktaları kuruldu.5 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK TELEFON YAKALANDISarıçam'da görev yapan bir polis ekibi ise, şüphelendikleri 2 tırı durdurarak arama yaptı.Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 200 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.2 GÖZALTIKaçak telefonların yurda yasa dışı yollarla sokulduğu ve piyasaya sürülmek üzere olduğu değerlendirildi.Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.