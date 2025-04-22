Adana'da şüpheli aracın yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı

Doğu bölgesinden geldiği tespit edilen şüpheli bir araçta arama yapan güvenlik güçleri, yedek lastik kısmına gizlenmiş 2 kilo 370 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Adana'da, uyuşturucu tacirliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor.Bu kapsamda, doğu illerinden Adana'ya uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyollarda denetim gerçekleştirdi.Denetim sırasında ekipler, doğu istikametinden gelen bir aracı otoyol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdu.Araçta yapılan detaylı aramada, yedek lastik bölmesine özel olarak gizlenmiş paketler halinde toplam 2 kilo 370 gram esrar ele geçirildi.Araçta şoför konumundaki Eyüp K. (33) ve yolcu koltuğundaki Sözdar Ö. (19) gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde uyuşturucu madde satıcısı olmadıklarını, kullanıcı olduklarını iddia etti.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp K. ve Sözdar Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.