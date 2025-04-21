Yürüyüşle gelen sağlık: Haftada 5 gün yapan daha az hasta oluyor

Hem kilo vermek hem de sağlıklı olmak isteyenler dikkat. Haftada 5 defa yaptığınız yürüyüşlerde bazı püf noktalara önem gösterirseniz daha az hasta olursunuz.Eğer çok sık hastalanıyorsanız bağışıklık sisteminiz zayıf olabilir. Beslenme şeklinizi ve gün içerisindeki egzersizlerinizi değiştirirseniz kışı daha sağlıklı geçirmek mümkün.Gün içerisinde yaptığınız yürüyüşlerde keyifli vakit geçirmenin yanında bunlara dikkat ederek bağışıklık sisteminizi de güçlendirebilirsiniz.Kronik hastalıklar ve kış aylarında gelen hastalıklardan kurtulmak için doğru beslenme şekli ve düzenli yürüyüş yıllardır uzmanlar tarafından öneriliyor.Önerilere göre vücudunuzun daha sağlıklı olması adına yürüyüş yaparken 5 şeye dikkat etmelisiniz. Haftada 5 kez yürüyüş yapanların diğer kişilere göre daha az soğuk algınlığı yaşadığı bilinirken bazı detayları da atlamamak gerekiyor.Yürüyüş ile kilo vermek mümkün olurken bir yandan da bağışıklık sistemimizi güçlendiririz. Gün içerisinde hareket etmenin vücuda faydaları saymakla bitmezken bu 5 detayı yürüyüşlerinizde uygulayarak farkı görebilirsiniz.Gün içerisinde yürüyüşe çıktığınızda dengesiz tempo ile yürümenin yerini tempolu yürümeler almalı. Yürürken terlemeye hazır olacak şekilde yürümeniz hem kilo vermeniz hem de sağlıklı olmanız açısından yardımcı olacaktır.Haftada 5 gün yaptığınız yürüyüşleri rutin haline getirerek aynı saatlerde yürümeye özen gösterin. Vücudunuzun alışmış olduğu bu egzersiz zamanla vücudunuzda da etki göstermeye başlayacaktır.Yürüyüşle gelen sağlık: Haftada 5 gün yapan daha az hasta oluyorOksijen alarak yürümenin faydalarını saymakla bitmez. Kapalı ve kirli havası olan yerlerde yürüyüş yerine ormanlık, ağaçlık ve bol oksijen olan alanlarda yürümeyi tercih etmelisiniz.Yürüyüş yaparken bir yandan da kollarınızı hareket ettirmeniz tüm vücudunuzun hareket etmesi anlamına geliyor. Omuzlarınız, kollarınız ve sırtınızda da hareket olması yürümenin etkisini artıracaktır.Yürümek için özel üretilen ayakkabıları satın almanız uzmanlar tarafından öneriliyor. Yanlış ayakkabı seçimi ayak sağlığını kötü yönde etkilerken doğru tercihler daha uzun süre yürümenize ve hareketleri vücudunuzun her yerinde hissetmenize yardımcı olacaktır.Son yıllarda artan yürüyüş programlarının vücudunuza etkileri oldukça fazla. İş yoğunluğundan fırsat bularak yaptığımız 30 dakikalık yürüyüşler aslında birçok şeyi değiştiriyor.Düzenli olarak uygulandığında beyaz kan hücreleri artıyor ve daha az hastalanıyorsunuz. Tempolu yürüyüş kilo verdirme etkisi bu egzersizi seçenlerin en önemli nedeni olmaya devam ediyor.Yürümek, vücudumuza sağlık katmanın dışında psikolojik olarak da iyi hissetmeye yardımcı oluyor. Stres anında yapılan yürüyüşlerle daha sakin olabiliyoruz ve mantıklı düşünebiliyoruz.Yürürken salgılanan hormonların etkisiyle stres seviyesi düşüyor, her şeyi daha net algılamaya yardımcı oluyor. Vücudumuza bazı faydaları şöyle:Bağışıklık sistemi güçlenirKalp ve damar sağlığını için birebirdirKan şekeri ve kolesterol seviyelerini dengeliyorHızlı kilo verdirirStresten uzaklaştırırUyku kalitesinde gözle görülür fark oluşur