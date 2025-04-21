Yağışlar barajlara yaradı! İşte doluluk oranları...
Son zamanlarda etkili olan sağanak yağış İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajları doldurdu. Kazandere ve Papuçdere barajlarının doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı.
İstanbul'u destekleyen barajların doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 100 seviyelerine yaklaştı. Geçtiğimiz yıl kış aylarında doluluk oranı yüzde 10 seviyelerine kadar gerileyen Kazandere Barajı bugün itibariyle yüzde 100'e ulaşmak üzere. Papuçdere Barajı da 96.07 seviyelerine kadar geldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'u destekleyen barajların doluluk oranları şu şekilde;
-Ömerli Barajı yüzde 94.17
-Papuçdere Barajı yüzde 96.07
-Sazlıdere Barajı yüzde 58.73
-Büyükçekmece Barajı yüzde 72.99
-Alibeyköy Barajı yüzde 64.13
-Terkos Barajı yüzde 81.17
-Kazandere Barajı yüzde 97.32
-Elmalı Barajı yüzde 95.94
-Darlık Barajı yüzde 81.59
-Istrancalar Barajı yüzde 87.66
GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE 2.5 KAT ARTTI
Böylelikle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı geçtiğimiz yıl kasım ayında yüzde 28.24 iken son verilere göre yüzde 81.93'e yükseldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'u destekleyen barajların doluluk oranları şu şekilde;
-Ömerli Barajı yüzde 94.17
-Papuçdere Barajı yüzde 96.07
-Sazlıdere Barajı yüzde 58.73
-Büyükçekmece Barajı yüzde 72.99
-Alibeyköy Barajı yüzde 64.13
-Terkos Barajı yüzde 81.17
-Kazandere Barajı yüzde 97.32
-Elmalı Barajı yüzde 95.94
-Darlık Barajı yüzde 81.59
-Istrancalar Barajı yüzde 87.66
GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE 2.5 KAT ARTTI
Böylelikle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı geçtiğimiz yıl kasım ayında yüzde 28.24 iken son verilere göre yüzde 81.93'e yükseldi.