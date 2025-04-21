Yağışlar barajlara yaradı! İşte doluluk oranları...

İstanbul'u destekleyen barajların doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 100 seviyelerine yaklaştı. Geçtiğimiz yıl kış aylarında doluluk oranı yüzde 10 seviyelerine kadar gerileyen Kazandere Barajı bugün itibariyle yüzde 100'e ulaşmak üzere. Papuçdere Barajı da 96.07 seviyelerine kadar geldi.İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'u destekleyen barajların doluluk oranları şu şekilde;-Ömerli Barajı yüzde 94.17-Papuçdere Barajı yüzde 96.07-Sazlıdere Barajı yüzde 58.73-Büyükçekmece Barajı yüzde 72.99-Alibeyköy Barajı yüzde 64.13-Terkos Barajı yüzde 81.17-Kazandere Barajı yüzde 97.32-Elmalı Barajı yüzde 95.94-Darlık Barajı yüzde 81.59-Istrancalar Barajı yüzde 87.66Böylelikle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı geçtiğimiz yıl kasım ayında yüzde 28.24 iken son verilere göre yüzde 81.93'e yükseldi.