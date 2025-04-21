MSB'den İzmir Körfezi'nden yeni paylaşım: Her senaryoya hazır

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Müşterek Amfibi Eğitimler" hakkında bilgi verildi. İzmir Körfezi'nde yapılan eğitimlerde Mehmetçik, gücüyle görenlerin göğsünü kabarttı.

Milli Savunma Bakanlığı, eğitimlere devam ediyor.Bu sefer yapılan eğitimlerin rotası, Ege oldu.Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde 7-18 Nisan 2025 tarihlerinde Müşterek Amfibi Eğitimleri'nin yapıldığını duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından eğitimlerden kareleri yayınlayarak şu notu düştü;7-18 Nisan 2025 İzmir Körfezi Ege Ordusu Komutanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı ve Amfibi Kolordu Komutanlığı bağlısı birlikler tarafından, “Müşterek Amfibi Eğitimler' icra edildi.Amfibi her senaryo için hazır.