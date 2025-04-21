ABD merkezli gazeteden çarpıcı analiz: Küresel arenada oyun kurucu Türkiye! ‘PKK/YPG'yi müttefik görmek provokasyondur’
Türkiye'nin küresel denklemdeki yükselen rolü ABD basınının ilgi odağında olmaya devam ediyor. Wall Street Journal gazetesi, Batı'nın Ankara'ya duyduğu ihtiyacın altını çizdi ve Türkiye yerine terör örgütü PKK/YPG'nin müttefik olarak benimsenmesinin provokasyon olduğunu bildirdi. Yayımlanan analiz haberde ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak ifadelerle hedef alan ABD'li bir politikacı da sert bir dille eleştirildi.
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde 'Ankara'ya Hasım Gibi Davranmanın Aptallığı' başlıklı bir analiz haber yayımlandı. Hudson Enstitüsü Orta Doğu'da Barış ve Güvenlik Merkezi'nin kıdemli üyesi ve yöneticisi Michael Doran gazete için kaleme aldığı yazıda ABD'li siyasetçi Elliott Abrams'ı sert bir dille eleştirerek, Türkiye'nin küresel önemini vurguladı.
ALÇAK İFADELERLE ANKARA'YI HEDEF ALMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Trump yönetimi dahil çeşitli dönemlerde dış politika pozisyonlarında görev almış ABD'li politikacı Elliott Abrams, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küstah bir yazı kaleme almıştı. Abrams, 'Türkiye'ye güvenilemeyeceğini ve Ankara yerine terör örgütü PKK/YPG'yi müttefik olarak benimsemek gerektiğinin' altını çizmişti.
KÜSTAH YAZIYI TOPA TUTTU
Abrams'ın skandal 'Recep Tayyip Erdoğan'a Güvenmeyin' başlıklı yazısı üzerine Michael Doran, Türkiye'ye ihtiyaç duyduklarını vurgulayıp Ankara'ya övgü dolu sözler sarf etti.
Doran, Türkiye'nin küresel gücüne ve artan nüfuzuna dikkat çekerek 'Abrams, Türkiye'yi bir düşman olarak görmeyi teşvik ediyor ancak şu soruyu asla sormuyor: Peki sonra ne olacak? Türkiye, ABD için paha biçilmezdir. Türkler, Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Güney Kafkasya olmak üzere birden fazla alanda faaliyet gösteriyor.' ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN KÜRESEL DENKLEMDE ARTAN ETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ
Doran, Türkiye'nin uluslararası sahnedeki belirleyici rolünü şu sözlerle anlatmaya devam etti: 'Türkiye, Ukrayna egemenliğini destekliyor ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) en büyük ikinci büyük ordusunu sahaya sürebiliyor. Onlar olmadan Batı ne Rusya'yı sınırlayabilir ne de Avrasya'da uygulanabilir bir düzeni sürdürebilir.'
Doran, şu kritik soruyu sorarak Türkiye'nin yükselen küresel aktörlüğünü pekiştiriyor: 'Bir Polonyalı veya Rumen yetkiliye, Washington, Ankara'yı bir düşman olarak görseydi kendilerini ne kadar güvende hissedeceklerini sorun.'
ANKARA'NIN KİLİT ROLÜNE VURGU YAPTI
Doran, Türkiye'nin İsrail'den daha önemli olduğuna işaret ederek, 'Türkiye şüphesiz İsrail'le yaşadığı gerginlik dahil olmak üzere ciddi zorluklar teşkil ediyor. Ancak onu düşman olarak etiketlemek büyük bir risk. Durum daha da kötüleşmeden önce, Trump yönetimi en azından Türkiye ile İsrail arasında bir denge kurmaya çalışmamalı mı?' sözlerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN ÇOK BOYUTLU DIŞ POLİTİKA YAKLAŞIMINI ÖVDÜ
Doran, Türkiye'nin küresel dengeleri şekillendiren rolüne atıfta bulunarak sözlerine şunları ekledi: 'Bunu yapmak (Türkiye ile İsrail arasında denge kurmak) verimli olacaktır. Türkler, Beşşar Esad'ın devrilmesine ve İranlı milislerin Suriye'den kovulmasına yardımcı oldu.
Aynı zamanda bir diğer önemli konu Azerbaycan'ın bağımsızlığını garanti etmeleridir. Azerbaycan, Avrupa'yı Orta Asya'ya bağlayan koridora sahip, bu da Rus ve İran etkisini engelliyor. Hatta Kazakistan ve Özbekistan'a Moskova ve Pekin'den ayrı ekonomik, hatta politik özerklik için bir yol sağlıyor.'
'ANKARA YERİNE TERÖRİSTLERİ DESTEKLEMEK PROVOKASYONDUR'
Doran ayrıca PYD/YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu ve bir terör örgütü olduğunu kabul ederek diğer ABD'li uzmanlardan farklı bir tavır aldı. Doran, 'Abrams, ABD'nin YPG'ye desteğini sürdürmesini istiyor. NATO müttefiki (Türkiye) yerine ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan PKK'nın Suriye kolu terörist milis grup YPG'yi desteklemek strateji değil, İlke kisvesi altında provokasyondur.' diyerek ABD'nin teröristlere verdiği desteği sert bir dille eleştirdi.
Doran son olarak, 'ABD devlet yönetimi var olanla çalışmalıdır. Askeri ittifaklar değerlere değil, paylaşılan çıkarlara dayanır. Strateji bunu anlamakla başlar.' ifadelerini kullandı.