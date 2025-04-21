ABD merkezli gazeteden çarpıcı analiz: Küresel arenada oyun kurucu Türkiye! ‘PKK/YPG'yi müttefik görmek provokasyondur’

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde 'Ankara'ya Hasım Gibi Davranmanın Aptallığı' başlıklı bir analiz haber yayımlandı. Hudson Enstitüsü Orta Doğu'da Barış ve Güvenlik Merkezi'nin kıdemli üyesi ve yöneticisi Michael Doran gazete için kaleme aldığı yazıda ABD'li siyasetçi Elliott Abrams'ı sert bir dille eleştirerek, Türkiye'nin küresel önemini vurguladı.Geçtiğimiz günlerde Trump yönetimi dahil çeşitli dönemlerde dış politika pozisyonlarında görev almış ABD'li politikacı Elliott Abrams, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küstah bir yazı kaleme almıştı. Abrams, 'Türkiye'ye güvenilemeyeceğini ve Ankara yerine terör örgütü PKK/YPG'yi müttefik olarak benimsemek gerektiğinin' altını çizmişti.Abrams'ın skandal 'Recep Tayyip Erdoğan'a Güvenmeyin' başlıklı yazısı üzerine Michael Doran, Türkiye'ye ihtiyaç duyduklarını vurgulayıp Ankara'ya övgü dolu sözler sarf etti.Doran, Türkiye'nin küresel gücüne ve artan nüfuzuna dikkat çekerek 'Abrams, Türkiye'yi bir düşman olarak görmeyi teşvik ediyor ancak şu soruyu asla sormuyor: Peki sonra ne olacak? Türkiye, ABD için paha biçilmezdir. Türkler, Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Güney Kafkasya olmak üzere birden fazla alanda faaliyet gösteriyor.' ifadelerini kullandı.Doran, Türkiye'nin uluslararası sahnedeki belirleyici rolünü şu sözlerle anlatmaya devam etti: 'Türkiye, Ukrayna egemenliğini destekliyor ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) en büyük ikinci büyük ordusunu sahaya sürebiliyor. Onlar olmadan Batı ne Rusya'yı sınırlayabilir ne de Avrasya'da uygulanabilir bir düzeni sürdürebilir.'Doran, şu kritik soruyu sorarak Türkiye'nin yükselen küresel aktörlüğünü pekiştiriyor: 'Bir Polonyalı veya Rumen yetkiliye, Washington, Ankara'yı bir düşman olarak görseydi kendilerini ne kadar güvende hissedeceklerini sorun.'Doran, Türkiye'nin İsrail'den daha önemli olduğuna işaret ederek, 'Türkiye şüphesiz İsrail'le yaşadığı gerginlik dahil olmak üzere ciddi zorluklar teşkil ediyor. Ancak onu düşman olarak etiketlemek büyük bir risk. Durum daha da kötüleşmeden önce, Trump yönetimi en azından Türkiye ile İsrail arasında bir denge kurmaya çalışmamalı mı?' sözlerini kullandı.Doran, Türkiye'nin küresel dengeleri şekillendiren rolüne atıfta bulunarak sözlerine şunları ekledi: 'Bunu yapmak (Türkiye ile İsrail arasında denge kurmak) verimli olacaktır. Türkler, Beşşar Esad'ın devrilmesine ve İranlı milislerin Suriye'den kovulmasına yardımcı oldu.Aynı zamanda bir diğer önemli konu Azerbaycan'ın bağımsızlığını garanti etmeleridir. Azerbaycan, Avrupa'yı Orta Asya'ya bağlayan koridora sahip, bu da Rus ve İran etkisini engelliyor. Hatta Kazakistan ve Özbekistan'a Moskova ve Pekin'den ayrı ekonomik, hatta politik özerklik için bir yol sağlıyor.'Doran ayrıca PYD/YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu ve bir terör örgütü olduğunu kabul ederek diğer ABD'li uzmanlardan farklı bir tavır aldı. Doran, 'Abrams, ABD'nin YPG'ye desteğini sürdürmesini istiyor. NATO müttefiki (Türkiye) yerine ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan PKK'nın Suriye kolu terörist milis grup YPG'yi desteklemek strateji değil, İlke kisvesi altında provokasyondur.' diyerek ABD'nin teröristlere verdiği desteği sert bir dille eleştirdi.Doran son olarak, 'ABD devlet yönetimi var olanla çalışmalıdır. Askeri ittifaklar değerlere değil, paylaşılan çıkarlara dayanır. Strateji bunu anlamakla başlar.' ifadelerini kullandı.