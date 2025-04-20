Terkos Gölü'nde 3 balıkçı ölümden döndü

Arnavutköy’deki Terkos Gölü’nde balık tutmak için kano ile açılan üç kişinin keyifli serüveni, bir anda tehlikeye dönüştü.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Arnavutköy'deki Terkos Gölü'nde balık tutmak için kano ile açılan üç kişinin keyifli başlayan yolculuğu, bir anda kabusa dönüştü. Gölün açıklarında dengelerini kaybeden üç kişi, kanonun devrilmesiyle suya düştü.Yaklaşık bir saat boyunca gölün serin sularında yardım bekleyen şahısların imdadına, kıyıdaki bir vatandaş yetişti. Yardım çağrılarını duyan vatandaşın yönlendirdiği balıkçı teknesi, hızla göle açılarak zor durumdaki kişileri sudan çıkardı.Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, titreyen bedenleriyle tekneye alınan kişilerin yorgun ama hayatta olmanın verdiği rahatlamayla kıyıya ulaştığı görülüyor.İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan üç kişi, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, hayati tehlikeleri bulunmuyor.