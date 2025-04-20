Rüşvet çarkından bir kirli pazarlık daha çıktı: Ver villayı al ruhsatı

Gizli kasası olduğu değerlendirilen Ali Nuhoğlu'na verdiği ihaleler karşılığında rüşvet olarak Sarıyer'deki 3 lüks villayı aldığı ortaya çıkan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci villa skandalı Büyükçekmece'de patlak verdi. Yolsuzluk soruşturmasında 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade veren Kameroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kameroğlu, 2016'da Beylikdüzü'deki Metro Home konut projesinin inşaat ruhsatı karşılığında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden Büyükçekmece'deki Ihlamur Evleri projesinden lüks bir villa aldığını söyledi.Kameroğlu, ifadesinde, "Metro Home'un ruhsatı için Beylikdüzü Belediyesi'ne başvurdum. Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen ruhsatım verilmedi. Tuncay Yılmaz'ı (İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü) muhatap gösterdiler. Tuncay Yılmaz'la bir araya geldik. İnşaat ruhsatına karşılık Ihlamur Evleri'nde 1 adet villa seçeceklerini ve bunun karşılığında ruhsatın verileceğini söyledi. Kabul etmek zorunda kaldım" dedi. İşte Kameroğlu'nun ifadesi:2016 yılında Beylikdüzü Derviş Eroğlu Caddesi'nde bulunan ve halihazırda üzerinde Metro Home isimli sitenin bulunduğu arsalarıma imar almak için Beylikdüzü Belediyesi'ne başvurdum. Projemi çizmiş, harçlarımı yatırmıştım. Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen inşaat ruhsatı verilmedi. O sırada 2013 yılında başlayan Büyükçekmece sınırlarında bulunan Pelican Hill Ihlamur Evleri isimli projem devam ediyordu.Belediyeye yapmış olduğum müracaatlar sırasında belediye görevlileri bu konuda Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü) isimli kişiyle görüşmem gerektiğini söylediler. Ben o sırada kendisini tanımıyordum. Tuncay Yılmaz, belediyeye yapmış olduğum inşaat ruhsatı müracaatına karşılık Ihlamur Evleri'nde 1 adet villa seçeceklerini bunun karşılığında ruhsatımın verileceğini söyledi. Yasal haklarımı alamayacağımdan ve belediyenin bana zorluk çıkaracağından korktuğum için kabul ettim.Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Ihlamur Evleri inşaat sürecindeyken villayı kontrol etmek için geldi. Projede olmayan ekstralar ve lüks taleplerde bulunuldu. Villanın beyaz eşyaları, mobilyaları, havuz ve peyzajı dahil olmak üzere istenilenler mimarları tarafından en lüks markalar seçilerek aldırıldı. Tüm istenilenleri yerine getirdim. Sadece bu masraflar o dönemin parasıyla 600 bin lira tuttu.Türkiye yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1.5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 süper lüks villaya usulsüz yollardan nasıl çöktüğünü SABAH'ın haberleriyle öğrenmişti. Ali Nuhoğlu ihale karşılığında villaları önce şirketi Güllüce Tarım üzerine satmış, sonra bu şirket komik bir bedelle İmamoğlu ailesine devir işlemi gerçekleştirmişti. 3 villayı 15 milyon TL gibi komik bir bedelle alan İmamoğlu'nun villadan birini "Altaş Danışmanlık AŞ" isimli şirkete yıllık peşin 6 milyon TL'ye kiraya verdiği ortaya çıkmıştı."Villa bittikten sonra, devri Ekrem İmamoğlu'na ait SSB İnşaat üzerine yaptım. Devrin ardından şirket hesabıma peyderpey 1 milyon 500 bin lira para gönderildi. Gönderilen bu paralar her defasında çekilip Tuncay Yılmaz'a elden teslim edildi. Devrine ilişkin delilleri, yapılan protokolü, fatura ve tapu kayıtlarını dosyaya sunuyorum."