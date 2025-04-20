Genç oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürmüştü! İşte cinayetin fitilini ateşleyen olay

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra önceki akşam saatlerinde Kırav'ın İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evine geldi. İkili bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla defalarca yaraladı. Ardından olay yerinden kaçtı.Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları genç kadının komşusuna durumu haber etti. Eve giren komşu manzara karşısında hemen yetkililere haber verdi. Sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada, olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Kırav'ın komşusunun bilgisine başvuruldu. Komşu kadın, 'Kavga sesleri duydum. Ardından bir şey düşme sesi geldi sonra da gürültü kesildi. Kapı deliğinden baktığımda siyah giyimli biri koşarak çıktı.' dedi.Bunun üzerine incelenen görüntülerden kimliği netleşen katil zanlısı Sevil Akdağ yakalanarak gözaltına alındı.Cinayet Dedektifleri konu ile ilgili olarak olay yerinde yapılan çalışmalarda, olay yeri ikametin 1+1 daire olduğu, maktul şahsın ikametin salon kısmında kafa, göğüs, sırt ve boyun kısımları olmak üzere 30'un üzerinde kesik olduğu anlaşıldı. Evin içerisinde muhtemelen boğuşmaya bağlı dağınıklık olduğu, yerde ve duvarlarda kan izlerinin olduğu görüldü.Şüpheli ilk ifadesinde, 'Kırav ile ile arkadaş olduklarını, gece sıralarında dışarıda alkol aldıklarını daha sonrasında olay yeri adrese geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah sıralarında aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını, maktul şahsın kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşadıklarını daha sonra birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığından dolayı bir şey hatırlamadığını öne sürdü. Cinayet Bürodan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.Yıllardır arkadaş olan ikilinin arasındaki kavgayı fitilleyen konuyla ilgili ise yeni bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre evde alkol alıp dans ederken Sevil Akdağ evdeki televizyonu yere düşürdü. Buna ev sahibi olan Elif Kırav tepki gösterdi. Bu tepki üzerine başlayan kavga korkunç bir cinayetle son buldu.Öte yandan Elif Kırav'ın sevenleri sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda duygulandırdı.Arkadaşları; 'Kalbim çok acıyor Elif çok acıyor', 'Sen evimizin en güzel neşesiydin sana bu ölüm yakışmadı''Kelimeler duygularıma tercüman değil bu acının tarifi yok' paylaşımlarını yaptılar.