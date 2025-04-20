Atatürk'ü mehdi ilan ettiler!

YouTube’da yayınlanan bir programda konuşan Şenol Aksoy isimli kişi, "Benim bir iddiam var. Atatürk bedenlendi ve çıkacak” dedi.

Youtube platformunda flaş bir olay yaşandı.YouTube’da yayınlanan bir programda konuşan Şenol Aksoy isimli kişi, "Benim bir iddiam var. Atatürk bedenlendi ve çıkacak” dedi.İlkay buharalı’ya konuk olan Şenol Aksoy isimli kişinin söylemi pes dedirtti!Medinin de geleceğini sözlerine ekleyerek, “Atatürk'ün ruhuyla örtüşecek. Atatürk enerjisinde biri gelecek ve buna İslam inancındaki 'mehdi' olarak bakıyorum. Şu an bu kişinin kendini bildiğinin farkındayım. Türkiye tam bir sıkışma anındayken ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.