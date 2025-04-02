Emeklinin ikramiye farkı için SGK tarihi açıkladı: Hesaplara yatıyor
Milyonlarca emekli bu ay ikramiye farkı alacak. İkramiye farkı için SGK tarihleri açıkladı. Yapılan açıklamada, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." denildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." açıklamasını yaptı.
Fark ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu.
ÖDEME GÜNLERİ
4/A (SSK) kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü;
17-21 arasında olanlar 3 Nisan 2025
22-26 arasında olanlar 4 Nisan 2025
4/B (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanlar 4 Nisan 2025
4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar 5 Nisan 2025