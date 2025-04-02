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Emeklinin ikramiye farkı için SGK tarihi açıkladı: Hesaplara yatıyor

Milyonlarca emekli bu ay ikramiye farkı alacak. İkramiye farkı için SGK tarihleri açıkladı. Yapılan açıklamada, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." denildi.

Emeklinin ikramiye farkı için SGK tarihi açıkladı: Hesaplara yatıyor
Ekleme: 2.04.2025 - 11:14 Güncelleme: 2.04.2025 - 11:15 / Editör: Atilla Özbir
Emeklinin ikramiye farkı için SGK tarihi açıkladı: Hesaplara yatıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Fark ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu.

ÖDEME GÜNLERİ

4/A (SSK) kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü;

17-21 arasında olanlar 3 Nisan 2025

22-26 arasında olanlar 4 Nisan 2025

4/B (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanlar 4 Nisan 2025

4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar 5 Nisan 2025

Emeklinin ikramiye farkı için SGK tarihi açıkladı: Hesaplara yatıyor