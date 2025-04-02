Emeklinin ikramiye farkı için SGK tarihi açıkladı: Hesaplara yatıyor

Milyonlarca emekli bu ay ikramiye farkı alacak. İkramiye farkı için SGK tarihleri açıkladı. Yapılan açıklamada, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." denildi.