Bingöl’de trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Olay Bingöl-Erzurum karayolu Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre 12 DA 806 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre 12 DA 806 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.