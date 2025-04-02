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Bingöl’de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Ekleme: 2.04.2025 - 13:32 Güncelleme: 2.04.2025 - 13:33 / Editör: Atilla Özbir
Bingöl’de trafik kazası: 5 kişi yaralandıOlay Bingöl-Erzurum karayolu Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 12 DA 806 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Bingöl’de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl’de trafik kazası: 5 kişi yaralandı