Altın ve dövizde son durum! 2 Nisan'da altın, dolar ve euro fiyatları

Küresel çaptaki riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla desteklenen altının ons fiyatı dün 3 bin 149 doları test etti.Şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişe 3 bin 126 dolardan alıcı buluyor.Yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:Gram altın: 3 bin 805 liraÇeyrek altın: 6 bin 453 liraCumhuriyet altını: 26 bin 290 liraTam altın: 25 bin 811 liraYarım altın: 12 bin 905 liraDolar/TL, dün yatay seyirle 37,9420'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 37,9867 seviyesinden işlem görüyor.Dolar: 37,9867 liraEuro: 41,1120 liraSterlin: 49,2423 liraDolar endeksi ise yatay seyirle 104,2 seviyesinde bulunuyor.Yurt içinde Ramazan Bayramı öncesi son işlem günü olan cuma gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamladı.Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın hemen üzerinde 74,3 dolardan satılıyor.Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 0,64 artış ve 533,4 dolar yükselişle 83 bin 980,9 dolardan işlem görüyor.