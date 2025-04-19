WhatsApp'a yeni özellik! Mesajlar anında çevrilecek

WhatsApp, Android beta sürümünde, kullanıcıların sohbet mesajlarını ve kanal paylaşımlarını uygulama içinden çevirmesini sağlayan yeni bir özelliği sınırlı sayıda kullanıcıyla test etmeye başladı.Bu yenilik, farklı dillerdeki konuşmaları anlamayı kolaylaştırırken, çeviri işleminin doğrudan cihaz üzerinde yapılması sayesinde kullanıcıların gizliliğini de koruyor.WhatsApp'ın Android için yayınladığı 2.25.12.25 beta güncellemesiyle birlikte, çeviri özelliği nihayet test edilmeye başlandı.Şimdilik sadece bazı kullanıcılar bu özelliğe erişebiliyor. Ancak sohbet bilgileri ekranından çeviri ayarlarına erişim sağlanabiliyor.WhatsApp, bu özelliğin geliştirme sürecinde olduğunu ve yeni diller için de hazırlık yaptığını duyurdu.WhatsApp, şu anda İspanyolca, Arapça, Portekizce (Brezilya), Hintçe ve Rusça gibi popüler diller için çeviri desteği sunuyor.Ayrıca gelen mesajların hangi dilde olduğunu otomatik olarak algılayan özel bir dil paketini de kullanıcılarla paylaştı. Bu sayede, farklı dillerde yazılan mesajları anlamak daha da kolaylaşıyor.Yeni özellikle birlikte çeviri işlemi doğrudan cihaz üzerinde yapılıyor. Bu sayede mesaj içerikleri dış sunuculara aktarılmıyor ve uçtan uca şifreleme korunuyor.