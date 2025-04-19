CHP'li belediyeler yönetilemiyor! Çöp dağları, rüşvet ve yolsuzluk skandalları!

CHP'li belediyeler hem verdiği vaatleri hem de vatandaşa hizmet etmeyi unuttu. Birçok belediyede skandallar patlak verdi. CHP belediyeciliği denilince akla gelen çöp dağları da yine birçok bölgede görüldü.İzmir Çiğli Belediyesi'nde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodemsen arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca belediyenin Çibel Şirketi'nde çalışan 1130 işçi greve çıktı. 3 gündür toplanmayan çöpler ilçenin cadde ve sokaklarında çöp dağları oluşmasına neden oldu.Çöpler hava sıcaklığının da etkisi ile kokmaya, insan sağlığını tehdit etmeye başlarken, vatandaşlar karşı karşıya bırakıldıkları manzara karşısında isyan etti. Çiğli Belediyesi'ne 'İşçinin hakkını ver' çağrısında bulunan vatandaşlar ortaya çıkan görüntülerin Çiğli'ye yakışmadığını belirtti. Belediyenin ofislerinde görevli sendikalı çalışanlarının da iş bırakması ile bürokratik işlemler de durma noktasına geldi.İzmir'de, geçen yıl Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin ihbar üzerine savcılık soruşturma başlattı. CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nde kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Ahmet Bekel, Burak Boran, Servet Kaya ve Halise Bölükbaşı ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. adliyeye sevk edildi. Halise Bölükbaşı ve S.P. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Konser iptal edilmesine rağmen firmaya 2 milyon 200 bin lira ödeme yapıldığı, ayrıca orkestra, havai fişek gibi ödemelerin yüksek gösterildiği ortaya çıktı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 12 belediye görevlisi dün adliyeye sevk edildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.Konya Ereğli'de CHP'li belediye anlaşmalı firma alacaklarını ödemediği için çöp kamyonlarını geri çekince hizmeti durdurdu. Çöpler bir süre sonra başka belediyelerden ilçeye gönderilen kamyonlarla toplatıldı.Sosyal medyada başkan Ümit Akpınar'a tepki gösteren vatandaşlar, 'İşi gücü bahane, çamura yata yata nereye kadar gidecek', 'Bu ayıp size yeter, Ereğli'nin çöplerini başka belediyelerin araçları topluyor' yorumları yapıldı. AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol, 'Ümit Akpınar'ın iş bilmezliği ve tecrübesizliği ile 1 yıl içinde Ereğli'nin çöpü bile toplanamaz hale geldi. Ereğli'mize yazık oluyor. Ereğli 'bir 5 yılını kaybeder' demiştik, ilk bir yılın sonuçları bunlar' dedi.Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Kara Surları Millet Bahçesi Projesi'ni kendisi yapıyormuş gibi göstermek için 126 metrekarelik bölümde 2022'de düzenleme yaptı. Mevlanakapı ve Silivrikapı bölümünde Kara Surları Ziyaretçi Merkezi'ni açtı. Çeşitli konserler eşliğinde çok gösterişli bir açılış yapıldıktan sonra ise bu nokta kaderine terk edildi. Açılış sonrasında yüzüne bakılmayan alanda aydınlatma direklerinin devrildiği, ön kısımlarında yapılan kazı çalışması sonrasında çukurun kapatılmadığı, yeşil alandaki otların büyüdüğü, etkinliklerin yapılacağı belirtilen yeşil alana girişin ise demir korkulukla kapatıldığı görüldü. O dönem 217 milyon TL'lik organizasyon bütçesiyle gerçekleştirilen açılışta harcanan para da buhar olup uçtu.