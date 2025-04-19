ABD'den Şam'a saldırı uyarısı! Suriye'den çıkın

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye ile ilgili yeni bir güvenlik uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Şam'da her an saldırı olabilir. Saldırılar çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Pentagon Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Suriye'de bulundurduğu asker sayısının önümüzdeki aylarda 1000'in altına düşürülmesi planlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye ile ilgili güvenlik uyarısı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Şam'da her an saldırı olabilir' ifadeleri kullanılarak ABD vatandaşlarından ülkeyi derhal terk etmeleri istendi.ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Saldırılar, kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı alanlar dahil olmak üzere, çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir.' ifadelerine yer verildi.Pentagon Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Suriye'de bulundurduğu asker sayısının önümüzdeki aylarda 1000'in altına düşürülmesi planlanıyor.Yazılı açıklamada, DEAŞ'ın mağlup edilmesine değinilirken, Uluslararası Koalisyon tarafından DEAŞ'a karşı son 1 yılda yürütülen hava operasyonlarına vurgu yapıldı.ABD askerleri, Haseke il merkezi ile Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan 3 küçük askeri noktayı dün boşaltarak ana üslere çekildi.Haseke'deki askerler ve ekipmanları aynı ilde Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor'dakiler ise Koniko gaz sahasındaki üsse çekildi.ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki birçok üssünden çekilerek petrol ve gaz sahaları çevresine yoğunlaşmıştı.ABD güçleri, halihazırda Fırat'ın doğusundaki Haseke, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinde AA'nın tespit ettiği 21 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD güçlerinin varlık gösterdiği bölgeler terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunuyor.