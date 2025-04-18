İkinci 'teğmenler' yalanı: CHP yandaşları bu kez 'peç' üzerinden operasyona girişti! Özgür Özel köpürttü ama gerçek başka çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın isimler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üzerinden algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.Geçtiğimiz aylarda 'teğmenler' vakasında disiplinsizlik sonrası başlatılan soruşturmayı Atatürk sloganlarına bağlayarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan CHP yandaşları, şimdi de 'peç' üzerinden kirli bir kampanyaya girişti.CHP'nin yayın organı Halk TV'den ayrılarak YouTube'da 'Onlar TV' adı altında yayın yapan Şule Aydın, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) görevli bir Başçavuş'un, Konya'da görev yapan pilotların kolundaki Atatürk imzalı peçi çıkarmalarını istediğini öne sürdü.Barış Terkoğlu'nun iddiasına göre, Hava Kuvvetleri için hazırlanan bir tanıtım videosu çekimleri sırasında MSB çekim ekibinde görevli bir Başçavuş, subaylardan kollarındaki Atatürk imzalı 'peç'leri çıkarmalarını talep etti.Söz konusu İddiaya göre bu talep tartışmaya yol açtı ve istek pilotlar tarafından yerine getirilmedi.CHP yandaşları bu meseleyi 'Atatürk düşmanlığı' gibi sunarak ordu içinde kriz varmış gibi göstermeye çalıştı.Yolsuzlukluk ve şaibeli kurultay iddialarıyla sallanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de söz konusu iddiaları köpürttü.Teğmenler olayı ile aynı yerde durduklarını söyleyen Özel meseleyi yine Atatürk'e bağladı.Özel şunları söyledi:'Meseleyi Atatürk'e bağlayan Özgür Özel, 'Bir gün teğmenler gelecek onları atanlar gidecek. Teğmenleri anlından öpüyoruz bu kararı alanın anlını karışlayacağız' aynı noktadayız bu konuda geri adım atmayız. Atatürk'ü unutmayan Atatürk'ü göğsüne koymak isteyen kolunun üzerine koymak isteyen birisine karşı izin vermemek Atatürk'ten rahatsız olmak demek aslında Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e düşman olduğunu ilan etmek demektir'Takvim'in haberine göre olay Terkoğlu'nun anlattığı gibi değil...İddiaların aksine, olayın merkezinde 'Atatürk imzası' değil, üniformalarda bulunması gereken standart ve tek tip uygulama var.Takvimin haberine göre söz konusu Başçavuş, pilotların taktığı peçlerin birbirinden farklı olduğunu fark etti. Kimilerinin sol kola, kimilerinin sağ kola taktığı peçlerin oluşturduğu düzensizlik üzerine, yönergeler gereği tek tip ve standart bir görünüm talep etti.Başçavuş'un bu talebinde Atatürk imzasına dair herhangi bir yorumda bulunmadığı, aksine tamamen görsel bütünlük amacı güttüğü ifade edildi.