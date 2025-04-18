Hatay'da yasa dışı bahis oynatanlara operasyon

Hatay'da polis ekipleri; futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kapsamında kentte banka hesapları temin ederek, yasadışı bahis sitelerindeki hesapları yöneterek para nakline aracılık ettiği tespit edilen şahıslar ile ilgili çalışma yaptı.Yapılan çalışmalarda hesaplarda 9 milyon 950 bin TL işlem hacmi bulunduğu anlaşıldı.Polis ekipleri tarafından 15 Nisan tarihinde şahısların evlerinde ve ofis olarak kullandıkları ikametlerde yapılan aramalarda; 14 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 2 adet laptop, 10 adet sim kartı, 5 adet kredi kartı, çok sayıda doküman ve 229 bin 400 TL ele geçirildi.Olayla ilgili olarak K.G., A.B., M.A., M.Ş.G., D.G. ile D.G. yakalanarak gözaltına alındı.Şahısların haklarında adli işlem yapıldı.