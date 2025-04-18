Hapiste bile hizmete engel! İmamoğlu cezaevindeyken bile hizmeti durdurmaya çalışıyor

Altı yıllık belediye başkanlığı döneminde emrindeki KİPTAŞ ile tek sosyal konut yapmayıp KİPTAŞ eliyle yolsuzluk yapan ve delege karşılığı daire veren Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların en çok ihtiyacı olan sosyal konutlara karşı yine yalanlarla saldırıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), hapisteyken 'Kanal İstanbul' ile ilgili paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu'nun TOKİ'nin İstanbul Arnavutköy'deki konut projesiyle ilgili iddialarını yalanladı. DDM, İmamoğlu'nun hapisteyken İstanbul’a hizmeti durdurma çabasına ilişkin yaptığı açıklamada "Bu proje dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut kapsamında olup, Kanal İstanbul'la bağlantısı yoktur” ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;İstanbul'da TOKİ tarafından yürütülen bir konut projesi ile ilgili ortaya atılan iddialar doğru değildir.TOKİ tarafından yürütülen rutin bir sosyal konut projesinin herhangi bir tutukluluk süreciyle ilgisi bulunmamaktadır.Bahse konu konut projesi, iddia edildiği gibi lüks konutlara yönelik değildir. Aksine Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna'da TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için başlatılmıştır. Konut projesinin, Kanal İstanbul projesiyle de hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.Proje kapsamında imar planları 3 etap halinde 2021 yılında kesinleşmiştir. 26 Aralık 2024 tarihinde etaplar halinde ihaleler yapılmaya başlanmıştır.Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.Tatil yapmaktan dev projeyi fark etmediGöreve başladığı 2019 yılından bu yana yaptığı izinlerle gündemden düşmeyen, sürekli izinde olması ve İstanbul'un yaşadığı sel felaketinde tatilde, kar esaretinde ise balıkçıda yemekte olması nedeniyle 'İstanbul'un yarı zamanlı belediye başkanı' olarak nitelendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yılında çok sayıda izin kullandığı ortaya çıktı.İşte İmamoğlu'nun İstanbul dışında olduğu günlerin tarihli listesi;İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünce, İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'ne yapılan bildirimlerde İBB Başkanı İmamoğlu'nun son 4 ayda toplam 26 günü il dışında ve yurt dışında geçirmek için başvuruda bulunduğu belirlendi.Son olarak bugünden itibaren cuma gününe kadar yurt dışı ziyareti için bildirimde bulunan İmamoğlu'nun yerine Meclis Üyesi Nuri Aslan'ın vekaleten görev yapacağı kaydedildi.