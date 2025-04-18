Grok, artık geçmiş konuşmalara dayalı kişiselleştirilmiş yanıtlar sunuyor

X'in yapay zeka sohbet robotu Grok güncellendi. Yeni hafıza fonksiyonu sayesinde Grok, önceki etkileşimlerden gelen bilgileri hatırlayabiliyor ve kullanıcılara tercihlerine göre daha kişiselleştirilmiş öneriler sunabiliyor.Grok'un bu yeni hafıza özelliği, ChatGPT'nin yakın zamanda kullanıcının tüm sohbet geçmişine referans verebilen yetenekleriyle benzerlik gösteriyor.Google'ın Gemini botu da bireysel kullanıcılara göre yanıtlar hazırlayan bir hafıza fonksiyonundan yararlanıyor.Grok'un bellek özelliği şu anda beta test aşamasında ve Grok.com'un yanı sıra Grok iOS ve Android uygulamalarından da erişilebilir durumda.Ancak, bu yeni işlev henüz Avrupa Birliği (AB) veya Birleşik Krallık (BK) sınırları içinde bulunan kullanıcılar için kullanılamıyor.Kullanıcılar, ayarlar içerisinde bulunan Veri Kontrolleri sayfasından bellek özelliğini devre dışı bırakarak verileri üzerinde kontrole sahip olabiliyor.