Ataşehir'de inşaatta göçük: 3 işçi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, olay 15.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesinde 11. Sokakta bulunan bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. O sırada kazı alanında çalışan 3 işçi toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altından çıkan üç işçisi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.