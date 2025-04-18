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Ataşehir'de inşaatta göçük: 3 işçi kurtarıldı

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesinde bir inşaat sahasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekleme: 18.04.2025 - 16:02 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:02 / Editör: Fehmi Öztürk
Ataşehir'de inşaatta göçük: 3 işçi kurtarıldı
Alınan bilgiye göre, olay 15.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesinde 11. Sokakta bulunan bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. O sırada kazı alanında çalışan 3 işçi toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altından çıkan üç işçisi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.