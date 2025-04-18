15 yaşındaki Gülden'in katilinden kan donduran mesajlar! Cinayeti önceden planlamış

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 5 Nisan akşamı yaşanan korkunç cinayet, Türkiye'yi yasa boğdu. 15 yaşındaki Gülden Coni, okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.Olay yerinde hareketsiz yatan genç kızı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gülden Coni'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle cinayet şüphelisi olarak aynı yaştaki E.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.A., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar, olayın vahametini gözler önüne serdi. Kentte kuaförde çalışan E.A.'nın, cinayetten günler önce sosyal medyada arkadaş grubuyla yaptığı yazışmalarda cezaevine gireceğini bildiğini belirttiği öğrenildi.Mesajlarda, 'Yarın ben de girebilirim, bana donla atlet yollayın' yazan E.A., arkadaşlarının 'O niye donla atlet?' sorusuna, 'Opsiyonel, yok donum. Koğuş mehsulu olcam. Donla atlet yollayın yeter' yanıtını verdi. E.A., koğuş sorumlusu olacağını da iddia ederken, arkadaşlarının 'Paran var mı?' sorusu dikkat çekti. Bu yazışmalar, cinayetin planlı bir şekilde işlendiği şüphesini güçlendirdi.Gülden Coni'nin ailesi, tarifsiz bir acıyla adalet arıyor. Baba Sami Coni, 8 Nisan'da Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde düzenlenen adalet yürüyüşünde, 'Acımız büyük, adalete güveniyoruz. İnşallah en ağır şekilde cezasını alır. Bu acı bitmez, çok büyük bir acı.Allah bizlere sabır versin' dedi. Yürüyüş, mahalle sakinlerinin yanı sıra Gülden'in babaannesi Gülden Coni ve ablası Nurhan Alüzrek'in de katılımıyla 2'nci Bayezid Camisi önünde sona erdi. Mahalleli, Gülden'in anısına pankartlar taşıyarak katilin en ağır cezayı almasını talep etti.