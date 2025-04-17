Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün olacak? 2025 Kurban Bayramı takvimi

2025'in ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Bayram tatilini yaz tatili planlarıyla birleştirmek isteyen pek çok kişi de tatil başlama tarihini ve bayrama dair diğer ayrıntıları merak ediyor. İşte, Kurban Bayramı tatili hakkında son bilgiler...KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek.KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın arefesi, 5 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek. 6-7-8-9 Haziran tarihleri ise bayram tatili olacak.6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek.BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlarla bayram tatilleri 9 güne çıkabiliyor.2025 Ramazan Bayramı'nda alınan kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkartılmıştı.Bu yıl Kurban Bayramı tatiline yönelik de benzer bir gelişme olacağı yönünde henüz bilgi yok.Kurban Bayramı tatili cuma gününe denk geliyor ve pazartesi günü sona eriyor. 10-13 Haziran tarihlerinde 4 iş günü olması nedeniyle bu yıl bayram tatilinin yalnızca 4 gün olacağı öngörülüyor.