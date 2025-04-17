Bilim insanları, uzayda yaşamın şimdiye kadarki en güçlü kanıtını buldu

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde görevli gök bilimciler, Güneş Sistemi dışında yaşamın izlerine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtın bulunduğunu duyurdu. James Webb Uzay Teleskobu'nun yaptığı gözlemler, Dünya'dan yaklaşık 124 ışık yılı uzaklıktaki ‘K2-18 b' adlı dev bir gezegende yaşamın kimyasal izlerine işaret ediyor. Cambridge Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Nikku Madhusudhan liderliğinde yürütülen araştırma kapsamında, gezegenin atmosferinde Dünya'da yalnızca canlı organizmalar tarafından üretildiği bilinen dimetil sülfür (DMS) ve dimetil disülfür (DMDS) bileşikleri tespit edildi.Uzmanlar, bu kimyasalların varlığının doğrudan uzaylı yaşamı kanıtlamadığını vurgularken, bunun evrende yalnız olup olmadığımız sorusuna verilen yanıta şimdiye kadarki en güçlü yaklaşım olduğunu belirtti. Prof. Madhusudhan konuyla ilgili açıklamasında, “Bu, güneş sistemi dışında biyolojik aktiviteye dair bugüne dek elde edilen en güçlü kanıttır. Sinyalin gerçekten var olup olmadığını ve ne anlama geldiğini sorgulamalıyız. Belki de yıllar sonra bu ana dönüp baktığımızda, yaşam barındırabilecek bir evrenin artık ulaşabileceğimiz bir gerçeklik olduğunu fark edeceğiz. Bu, evrende yalnız mıyız sorusunun cevaplanmaya başlandığı dönüm noktası olabilir” ifadelerini kullandı.Aslan Takımyıldızı'nda yer alan ‘K2-18 b', Dünya'dan yaklaşık dokuz kat daha büyük bir kütleye ve 2,6 kat daha geniş bir çapa sahip. Güneş'in yarısı kadar küçük ve daha soğuk bir kırmızı cüce yıldızın etrafında, yaşanabilir kuşak içinde yörüngede bulunuyor. 2019 yılında Hubble Uzay Teleskobu tarafından gezegenin atmosferinde su buharı tespit edilmesinin ardından, bilim insanları ‘K2-18 b'yi Güneş Sistemi dışındaki ‘bilinen en yaşanabilir gezegen' olarak tanımlamıştı.