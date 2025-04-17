Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün evinde çıkan Murat Miniç'in cezası kesildi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı “ihaleye fesat karıştırma” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün de Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı.Fidan Gül'ün gözaltı işlemi esnasında dikkat çeken bir olay kameralara yansıdı. Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fidan Gül'ün Beylikdüzü'nde bulunan adresine gitti. Polislere kapıyı diğer Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç açtı.Sabah 07.30'da yapılan operasyon esnasında Bilgehan Murat Miniç'in kadın belediye başkan yardımcısı Fidan Gül'ün evinde kravatı çıkık şekilde bulunduğu görüntüler tartışma konusu oldu. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen ve paylaşılan görüntüler sonrası CHP yönetimi harekete geçti.Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül’ün Beylikdüzü’ndeki evinden gözaltına alındığı sırada evin kapısını Bilgehan Murat Miniç’in açtığı görüntünin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Miniç'in görevden alınmasını istediği öğrenildi.Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Genel Başkan Özgür Özel’in talimatı üzerine Bilgehan Murat Miniç’i Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden aldığı açıklandı.Murat Miniç, sabah saatlerinde Fidan Gül’ün evine, gözaltına alınacağını öğrendiği için gittiğini iddia etti. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Miniç, “Bugün sabah saatlerinde mesai arkadaşımız ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Fidan Gül’ün gözaltı sürecinde yanında olmak için sabah 08 sularında ikamet adresine intikal ettik. Bunun dışındaki kamuoyunu yanıltıcı, çirkin ve ahlaksız iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.” dedi.Murat Miniç'in kadın başkanın evinde çıkmasının ardından tartışma yaratan görüntüleri geçmişini de gündeme getirdi. Miniç'in Beykoz Belediyesi'nde bir kültür merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı.Miniç görüntülerin yayınlanmasının ardından 7 kişi hakkında şikayetçi olmuş şikayetçi olduğu kişilerden 4 kadını Beykoz Belediyesi'ndeki işinden atmıştı.