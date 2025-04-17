Adana'da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki Cumali ölü bulundu

Adana'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'den acı haber geldi...Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, annesi uyurken 12 Nisan tarihinde evden çıktı.Arkadaşları ile oynadıktan sonra ortadan kaybolan Cumali, bir daha evine dönmedi.TERLİĞİ SU KANALININ YANINDA BULUNDUKayıp ihbarının ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki verdi.Oğlundan haber alamayan Karanfil Timi, çalışamalar sırasında "Huzur istiyorum. Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım, bana pabucunu vermiyorlar kuzumun." diye ağıtlar yaktı.Kanal ve çevresinde 162 personel ve 37 kara aracı arama çalışması yaptı.Polis, arama çalışmalarının altıncı gününde de jandarma ve AFAD'a bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri de botlarla kanal içerisinde Cumali'yi aradı.Havadan cayrokopter ve 2 dron da çalışmalara destek verdi.Özellikle ailenin kaldığı çadırın yanındaki sulama kanalında yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.Ancak mutlu haberi bekleyen aileye acı haber ulaştı.Su altı polis ekipleri, su kanalında küçük çocuğun cansız bedenini buldu.Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, acı haberi alan aile üyeleri sinir krizi geçirdi.