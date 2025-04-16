Van'da terör örgütlerine operasyon! 24 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.Açıklamada, 'Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 12, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 1 şahıs ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 11 olmak üzere toplam 24 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır' denildi.