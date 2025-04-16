Eskişehir'de pompalı tüfekli kavga: 1 yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.Ruhi Kaymaz Caddesi'nde bulunan Şehit Doğan Kökbudak Parkı'nda tartışmaya başlayan grup arasında sinirler kısa sürede gerildi.Hızla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.Kavga sırasında gruptaki birisi pompalı tüfekle bir el ateş etti.Silah sesi mahallede büyük paniğe sebep olurken, olay esnasında 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.Bıçakla yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldıKavgaya şahit olan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerce yapılan incelemelerde yerde kan lekeleri olduğu görülürken, kavgada kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi.Bahse konu yaralı şahsın ise gruptaki bazı kişiler tarafından otomobil ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.