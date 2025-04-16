Elazığ'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ-Diyarbakır karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.