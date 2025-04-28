Gazze'de açlık en fazla çocukları etkiliyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, açlıkla mücadele eden çocuklar ise görenlerin yüreğini yakıyor. Gazze'de bir çocuk, sonu gelen yemekten almak için mücadele ederken kameralarca kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana bomba yağdıran İsrail, mart ayında da kabul ettiği ateşkesi ihlal etti.İsrail ateşkes ihlalinden sonra Gazze'ye gelen tüm yardım girişlerini de durdu.Yardımların durması, insani krizin derinleşmesine neden oluyor.Bombalardan kaçan çocuklar, açlıkla mücadele etmekte zorlanıyor.Zaman zaman Gazze'de yardım kuruluşları yemek dağıtıyor.Ancak bu Gazze'de yaşayan masumlar için yeterli değil...Gazze'de yemek dağıtılan anlardan birinde, bir çocuğun yemek alma mücadelesi kameralara takıldı.Dağıtılan yemeğin sonunu tabağına almaya çalışan çocuğun mücadelesi görenlerin yüreğini burktu.