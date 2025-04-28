Emekli için kritik tarihler: İkinci ikramiyede 'yeni emekli farkı' detayı

Emekliler, dul ve yetimler ile diğer hak sahipleri bu yılın ilk bayram ikramiyesini Ramazan bayramında aldı. 1000 TL artırılan ikramiyeler emeklilere 4 bin lira, dul ve yetimlere ise bu tutar üzerinden hisseleri oranında hesaplanarak yatırıldı. Şimdi yılın ikinci ikramiyeleri için de ödeme dönemi yaklaşıyor. Bu ikinci ikramiye için yeni emekliler de belirlenen tarihlerde başvuru yaparlarsa yararlanacaklar.Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için bayramın olduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Aylıklar başvuruyu takip eden ay bağlanıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk geldi. Bayramın son gününün 1 Nisan'a denk gelmesi nedeniyle sadece Mart'ta aylık bağlananlar değil, bu ay aylık bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabiliyor. Mart sonuna kadar aylık başvurusu yapıp bu ay aylık bağlananlara da ikramiye ödeniyor.Nisan ve Mayıs ayında emeklilik başvurusu yapanların alabileceği ilk ödeme ise Kurban Bayramı ikramiyesi olacak. Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Buna göre Mayıs sonuna kadar başvurusunu yapanlara, Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. Bayram ikramiyesi büyük ihtimalle Haziran ayı başında verilecek. Mayıs sonuna kadar başvuranlar, emeklilik şartlarını sağlıyorsa, işlemleri yetişmezse bile aylıkları bağlandığında Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Mayıs ayından sonra emeklilik başvurusu yapanlar ise ilk ikramiyeyi önümüzdeki yıl almaya başlayacak.DEĞİŞİKLİK OLUR MU?Bayram ikramiyesi çıkarılan yasayla emekliler için 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. İkramiye tutarı ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 3 bin, yüzde 50 olanlarda 2 bin, yüzde 25 olanlarda bin lira olurken; Ramazan Bayramı ödemesi, yasa çıktıktan sonra verilen farkla bu tutarlara tamamlandı. Bu tutarlar Kurban Bayramı'nda da geçerli olacak.BAYRAM BAŞINA ÖDEME- Emekli: 4.000 TL- Ölüm aylığı (% 75): 3.000 TL- Ölüm aylığı (% 50): 2.000 TL- Ölüm aylığı (% 25): 1.000 TL- İki aylık alanlara: En yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden hesaplanan tutar.- Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara: Ödenek oranı üzerinden hesaplanan tutar.